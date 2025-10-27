Alle ore 21:30 circa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in via Pabillonis n. 25, a seguito della richiesta pervenuta dai Vigili del Fuoco di Cagliari, impegnati nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione al piano terra.

L’immobile, di proprietà di una 66enne cagliaritana, convivente con un 68enne di nazionalità senegalese, è stato completamente interessato dalle fiamme, che hanno provocato ingenti danni strutturali e reso la casa inagibile. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, con il supporto dei Carabinieri intervenuti per gli aspetti di competenza.