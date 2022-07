Paura a Quartu, incendio nella notte: in fiamme un casolare e un’auto in sosta

Incendio nella notte a Quartu: in fiamme un casolare e un’auto in sosta, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il rogo che si è sviluppato nel quartiere di Flumini, in un’area rurale della via Rembrandt, ha coinvolto un casolare, materiali e arredi vari all’interno e un’auto in sosta all’esterno della struttura.

Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del comando alle 2:45 circa che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale di Cagliari supportata da un’autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.