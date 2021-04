Paura a Ollolai, scoppia un incendio in una casa: 48enne ferito finisce all’ospedale

Grave incendio in una casa a Ollolai. Intorno alle 19 due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro, sono intervenute in via Mazzini. Dalle prime dichiarazioni fatte dalle persone presenti sembrerebbe che le cause siano state originate dal riversamento in ambiente di gas GPL da una bombola che ha trovato innesco in una stufa accesa. L’onda termica ha trovato facile propagazione nei materiali posti all’interno della cucina coinvolgendo tutta la superficie del vano. Nel tentativo di spegnere le fiamme, il proprietario dell’abitazione ha riportato delle lievi ustioni alle mani e al viso. La persona ferita, un uomo di 48 anni è stato preso in carico dal servizio sanitario presente con una ambulanza. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza degli ambienti coinvolti, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gavoi congiuntamente agli agenti del Commissariato di Gavoi.