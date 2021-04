Quartu, paura a Flumini: in fiamme un deposito in via Stresa

Incendio in strutture utilizzate come ripostiglio in un terreno nel quartiere di Flumini di Quartu, Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Dopo alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, due squadre di pronto intervento della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenute in via Stresa nel quartiere di Flumini in territorio a Quartu intorno alle 17 per un incendio che si è sviluppato all’interno di un terreno in alcune strutture utilizzate come ripostiglio e deposito attrezzi che se è propagato anche alla vegetazione circostante.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “2A” con di sette operatori e tre automezzi, che ha spento il rogo, bonificato lo smassamento di attrezzi vari coinvolti dalle fiamme e messo in sicurezza

l’area circostante. Nessuna persona risulta coinvolta. Il tempestivo arrivo della squadra dei Vigili ha evitato il propagarsi delle fiamme alle aree e ad altre strutture vicine.