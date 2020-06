Paura a Cagliari, brutto incendio in cima agli sterrati di via Is Mirrionis: tantissimo fumo

Di



cagliari

Il fuoco sta divorando le sterpaglie nella zona a ridosso di Tuvixeddu, non distante dal discesone che collega piazza d’Armi con via Cadello. Vigili del fuoco in trincea da oltre un’ora