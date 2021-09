Passaggio pedonale in viale Poetto a Cagliari, il Ministero al Comune: “Controlli se è tutto in regola”

Controllare la regolarità dell’attraversamento rialzato di viale Poetto. Lo chiede il Ministero dei Trasporti, con un documento firmato dal direttore generale Pasquale D’Anzi, spedito a Massimo Muzzonigro (un cittadino che ha segnalato a Roma l’intervento di viale Poetto) e al comune di Cagliari.

Ancora polemica dopo la realizzazione dell’attraversamento rialzato in viale Poetto. Prima per i disagi legati alla viabilità. Poi per il camion incastrato tra lo stesso dosso è un albero sovrastante. Ora l’intervento del Ministero.

“E’ specificato che le misure di regolamentazione della circolazione, tra cui rientrano gli attraversamenti pedonali rialzati, devono essere realizzati senza impedimenti sulla viabilità principale o di attraversamento, che interessa spostamenti su più lunghe distanze”, si legge nelle carte che citano poi una direttiva secondo cui “tali tipologie di attraversamenti pedonali rialzati possono essere invece realizzati in contesti specifici, quali le isole ambientali, dove tale misura di mitigazione della velocità è condivisa tra le diverse tipologie di utenti della strada e dove la misura stessa non presenta controindicazioni”.