Party cafoni in spiaggia: spazzatura a Torre delle Stelle e Torre dei Corsari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da Torre delle Stelle a Torre dei Corsari i party in spiaggia si trasformano in manifestazioni di inciviltà verso l’ambiente: immondizia un po’ ovunque, tra la sabbia e il mare bottiglie, lattine e plastica fanno da cornice ai paesaggi mozzafiato che vengono deturpati con “arredi” non compatibili con l’ambiente. Le segnalazioni si susseguono, le opere messe in atto dai volontari dell’ambiente sono incessanti: unica parola d’ordine, ossia ripulire dove gli altri sporcano. Ma non senza mostrare, al mondo del web, ciò che si ritrova durante una passeggiata nella sabbia o un tuffo in mare. È così che viene definito il “big party” che ha causato la disperazione di un involucro di plastica a 5 metri dagli scogli al largo di Cann’e Sisa. “Pleonastico da parte mia dire dove sarebbe opportuno sistemare questo involucro di plastica piuttosto che nel nostro mare” commenta chi ha recuperato la plastica dal mare.

A Torre dei Corsari un banchetto in riva al mare è stato consumato non secondo i canoni del rispetto: due bustoni di immondizia raccolti da alcuni volontari che hanno immortalato l’immagine che si è presentata ai loro occhi. Si cambia costa, si passa a Costa Rei, ma lo scenario di poco cambia: bicchieri e lattine vuote tra la sabbia, che contaminano il luogo, meta ambita da migliaia di persone ogni anno.

Un appello per preservare la bellezza delle spiagge è stato lanciato anche dal sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni: “Rispettiamo e proteggiamo il nostro ambiente”. “Un angolo di paradiso che siamo orgogliosi di condividere con voi. Le nostre spiagge, con la loro sabbia finissima, le conchiglie e tutti gli elementi naturali che le rendono uniche, sono un patrimonio prezioso che merita il massimo rispetto. Vi invito a godere della loro bellezza, ma vi chiedo anche di lasciarle esattamente come le avete trovate, per permettere a chi verrà dopo di voi di vivere la stessa meravigliosa esperienza.

Se c’è qualcosa che possiamo e dobbiamo portare via, è tutto ciò che non appartiene a questo ambiente: pezzetti di plastica, rifiuti e qualsiasi cosa sia fuori posto. Con un piccolo gesto, possiamo tutti contribuire a preservare la magia di questo luogo, mantenendolo in armonia con la natura. Il rispetto dell’ambiente non è solo un dovere, ma anche il modo migliore per dire grazie a questo territorio che ci regala emozioni indimenticabili”. Insomma, amare e ammirare il luogo e lasciarlo intatto della sua bellezza e se proprio si vuole fare di più, raccogliere solo quello che non è naturale ma opera di chi rispetto, per il bene di tutti, non ha.