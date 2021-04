Partite Iva e lavoratori disperati in piazza il primo maggio a Cagliari: “Sarà la nostra festa, fateci ripartire”

Piazzale Trento, dalle 14 alle venti, sabato primo maggio. Eccola, la location scelta dal movimento sardo delle magliette bianche. Nel giorno della festa del lavoro, le partite Iva e i lavoratori stremati a causa del Covid manifesteranno proprio davanti alla Regione, capitanati da Fabio Macciò, organizzatore dell’evento. È lui ad annunciare il luogo con un video nel gruppo Facebook del movimento: “Vi chiedo, come sempre, la massima civiltà. L’ultima manifestazione, in piazza dei Centomila, è stata bellissima, abbiamo dimostrato di essere persone civili e non sono mai dovute intervenire le Forze dell’ordine. Alla fine, poi, in tutta la piazza non c’era nemmeno un pezzo di carta per terra”.

“Il primo maggio saremo molti di più”, afferma Macciò, che ha già anticipato la partecipazione di medici, psicologi ed economisti. “Oltre a tanti lavoratori, sarà il nostro nuovo primo maggio, la nostra festa. Non molliamo adesso, uniti si vince: facciamogli vedere quanti siamo”.