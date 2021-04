Tragico incidente a Villacidro: anziano cade in un pozzo e muore

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi in località Riu Peis, a Villacidro: un anziano, di 84 anni, Pasqualino Deidda, è caduto in pozzo nel suo terreno. A rinvenire il corpo senza vita è stato il figlio che non vedendo rientrare il padre era uscito per cercarlo. Ha così dato subito l’allarme ai carabinieri che sono arrivati sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco di Sanluri. Per l’uomo purtroppo non c’era nulla da fare.

Per gli inquirenti si è trattato di un tragico incidente, forse l’anziano è stato colto da un malore quando è precipitato nel pezzo.

Su autorizzazione del magistrato di turno il cadavere è stato restituito ai familiari.