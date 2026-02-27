Parma-Cagliari 1-1, non basta lo straordinario gol di Folorunsho: l’ex Oristanio ci punisce ancora una volta. Buona prestazione del Cagliari ma resta l’amaro in bocca per la mancata vittoria e il gol subito a pochi minuti dalla fine. Un bolide spettacolare del centrocampista appena rientrato dall’infortunio illude Pisacane, poi il grande ex trafigge Caprile reduce da due miracoli. Un punto che muove ancora la classifica aspettando alla Unipol Domus il Como rivelazione del campionato. Peccato davvero, sarebbero stati tre punti che avrebbero praticamente chiuso i conti col discorso salvezza. E invece ci sarà ancora da lottare. Quello del Folo è stato l’unico gol del Cagliari nel mese di febbraio, stavolta fanno cilecca si Esposito che Kilicsoy. Il Parma si ferma dopo tre vittorie consecutive e conferma di essere una squadra ben organizzata. Pisacane come sempre ha giocato coperto puntando tutto sulle ripartenze, col solito micidiale Palestra. Stavolta ha ben impressionato il centrocampo con la coppia Adopo-Sulemana, autore anche di un pregevole colpo di tacco. E con un Liteta incisivo quanto falloso, forse graziato dall’arbitro sulla possibile doppia ammonizione. La difesa ha sopperito bene all’assenza di Mina, Ze Pedro sta diventando sempre più deciso e Caprile ha evitato due gol salvo capitolare nel finale. Oristanio segna ancora contro il Cagliari, come nella fatale Venezia. Un punticino, a piccoli passi la salvezza si avvicina.