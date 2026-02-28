È di Ditonellapiaga la cover più amata di questa sera. La cantautrice ha duettato con TonyPitony in The lady is a tramp, brano tratto dal musical Babes in arms del 1937.

Una performance che è piaciuta moltissimo sia casa che in teatro, ricca di personalità e originalità.

Secondo posto invece per Sayf con Alex Britti e Mario Biondi che hanno cantato Hit the road Jack, brano di Ray Charles del 1961 e terzo posto per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma che hanno portato sul palco “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia.

Ditonellapiaga è in gara con “Che fastidio!”, che sta già diventando virale: un elenco semiserio di ciò che non proprio la infastidisce con ironia e intelligenza.