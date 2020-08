Parcheggi selvaggi in via Olanda a Quartu, l’ira di un residente: “Non se ne può più”

Parcheggi selvaggi a Quartu in via Olanda. Sembra non conoscere il codice della strada, tanto meno le regole basilari di civiltà, il proprietario di un’auto che ha parcheggiato tranquillamente in uno stop.

E non sarebbe la prima volta che accade, ma un malcostume ripetuto, che denuncia alla redazione di Casteddu online un cittadino, Marino D., con tanto di foto: “E’ d’uso in questa via da parte di automobilisti e motociclisti parcheggiare negli stop. A nulla sono valse le mie segnalazione alla polizia municipale, non mi risulta ci siano stati interventi atti a scongiurare tali brutte abitudini.”