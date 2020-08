Selegas, lo scempio sulla provinciale 39: la strada era stata appena ripulita

Discarica abusiva ai bordi della strada appena ripulita e sistemata: duro sfogo di Ignazio Tolu, Sub Commissario del Sud Sardegna che condanna il grave episodio. L’ennesimo scempio nei confronti della natura questa volta è successo nel territorio di Selegas – Ortacesus, Strada provinciale n. 39 di competenza della provincia che aveva già eseguito le operazioni di sfalcio, raccolta di tutti i rifiuti lungo la banchina e cunette.

“Quindi una strada decorosa, piacevole da transitare e ammirare il paesaggio agricolo – sottolinea Ignazio Tolu -. Ciò nonostante questa notte alcuni bast**** hanno riversato lungo la nostra strada rifiuti di ogni genere, spalmati in diversi chilometri come se imbrattare un patrimonio comune appena ripulito sia un trofeo da imbrattare e innalzare al cielo come una grande impresa. Sporcate il bene pubblico perché voi siete sporchi, trascurati nella cura della Vs persona, figurarsi se avete sensibilità per gli altri e per l’ambiente”.

Domattina attraverso l’impresa che ha provveduto allo sfalcio, si procederà alla raccolta di tutti i rifiuti “vomitati stanotte; un grazie alla collaborazione del sig. Sindaco di Selegas Alessio Piras e al corpo forestale di vigilanza ambientale della stazione di Senorbi, che stamattina erano sul posto per tutti gli accertamenti necessari per risalire ai caddozzi responsabili del reato. Questo tema delle discariche abusive merita più attenzione e richiede un adeguamento e inasprimento radicale delle sanzioni e pene”.