“Paralizzata la Municipalità a Pirri, in 2 mesi mai convocato il consiglio”

Municipalità di Pirri, Ciaramella tuona contro Manca: “Due mesi assente senza motivo”. Il consigliere di Alleanza Sardegna richiama al lavoro la presidente: “Cagliari già al lavoro, Pirri no. Chiediamo l’immediata convocazione del Consiglio”

L’11 luglio l’insediamento del Consiglio della municipalità di Pirri. Poi il nulla: tutti in ferie in attesa (forse) di settembre. Ecco perché Alleanza Sardegna tuona contro la presidente Maria Laura Manca, che in due mesi non ha ancora convocato i lavori in aula. “Così non si può andare avanti, Pirri non si merita questo trattamento” sbotta il consigliere Francesco Ciaramella. “Sono già passati due mesi dall’insediamento del Consiglio e da allora non si è fatto più niente. La neoeletta presidente Manca ha abbassato le serrande e ha mandato gli organi consiliari in ferie. L’attività politica è completamente ferma e non accenna a riprendere”.

A destare preoccupazione è anche la disparità tra l’attività compiuta a Cagliari e quella a Pirri. “Il consiglio comunale di Cagliari si è messo subito al lavoro nominando i capi gruppo, le commissioni e approvando il bilancio provvisorio. Pirri no. E intanto si trova ad affrontare problemi legati all’abbandono di rifiuti, alle condizioni disastrose dei marciapiedi e ai lavori sospesi senza alcun motivo. Potevamo sfruttare questi due mesi per nominare le commissioni, i presidenti e programmare i lavori. Dopo due mesi, stiamo ancora attendendo una convocazione” aggiunge Ciaramella.

Alleanza Sardegna ha deciso di inviare una nota ufficiale al Sindaco Zedda ed al presidente del Consiglio Comunale Benucci affinché provvedano alla convocazione della presidente e chiedano chiarimenti per il suo assenteismo. “L’atteggiamento della Manca è diventato una barzelletta nel territorio. Chiediamo l’immediata convocazione del Consiglio”.