Nuovo bollettino medico diramato dalla Santa Sede sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato al Policlinico Gemelli di Roma nel pomeriggio di ieri per un nodulo polmonare.

“il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza”, comunica il bollettino medico diramato dalla Santa Sede. Il Pontefice “ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto”. Il portavoce Matteo Bruni spiega che il tempo di degenza resta al momento “circa una settimana dal momento del ricovero”.

Stamattina, come previsto, sono stati eseguiti gli esami del sangue e la radiografia del torace post l’intervento, che “confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito” .