“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Con queste parole registrate oggi in un audiomessaggio in spagnolo Papa Francesco ha voluto ringraziare tutti coloro che da settimane stanno pregando per la sua guarigione.

L’audio è stato diffuso in Piazza San Pietro all’inizio della preghiera quotidiana del rosario per la salute del Pontefice, ricoverato da 3 settimane al Policlinico Gemelli di Roma. Una sorpresa per tutte le persone che anche questa sera si sono riunite nella piazza romana, rito che ormai da diversi giorni. Come comunicato nel bollettino serale, le condizioni del Pontefice restano stazionarie. Il prossimo bollettino sarà diramato sabato.