Miracolo a Bari. Rosalia De Giosa, 74 anni, è stata estratta poco fa dai vigili del fuoco dalle macerie della palazzina crollata ieri nel quartiere Carrassi.

Applausi e commozione durante il salvataggio della donna, per la quale i soccorritori hanno lavorato senza sosta per oltre 24 ore. Stando alle prime ricostruzioni, il crollo della palazzina sarebbe avvenuto per il cedimento di un pilastro della struttura. La donna è riuscita a rimanere vigile per 25 ore grazie ad una camera d’aria che si è creata nel crollo. La 74enne, disabile, era rimasta bloccata nelle scale. La procura di Bari ha aperto un fascicolo per crollo colposo. Da chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità: sembra che la palazzina fosse stata dichiarata inagibile già lo scorso anno.