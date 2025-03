Nuovo consueto bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato ormai dallo scorso 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. “Le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna”, si legge nella nota della Santa Sede. “Il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata. Questa mattina il Santo Padre ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera”. Sembra quindi che la crisi broncospastica di venerdì non abbia avuto particolari conseguenze ma l’attenzione resta e la prognosi riservata.