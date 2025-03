Cagliari, nella notte, il locale eTrigu in viale Diaz è stato nuovamente preso di mira da un ladro “recidivo”. Il malvivente si è introdotto nel ristorante intorno alle quattro del mattino, sfondando il vetro della porta d’ingresso, ferendosi. Anna Rughinis, direttrice del locale, racconta: “Il ladro si è introdotto all’interno del locale intorno alle quattro del mattino, riuscendo a sfondare il vetro aiutato da un piede di porco”. Non era la prima volta: il bistrot aveva già subito due furti, uno nel dicembre 2023 e un altro nel gennaio 2024. “La prima volta ci è stato rubato il fondo cassa, la seconda volta non aveva trovato niente. Già dal primo furto non abbiamo più lasciato soldi in cassa”, spiega Rughinis. Questa volta il bottino è stato limitato: il ladro è riuscito a portare via solo il barattolo delle mance. Dopo i precedenti episodi, la porta era stata ulteriormente blindata, ma il malvivente ha comunque trovato il modo di entrare. Tuttavia, in seguito alle ferite riportate, ha lasciato dietro di sé tracce evidenti, che hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente alla sua identità. I titolari hanno allertato immediatamente la polizia, che, con l’ausilio della scientifica e delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a rintracciare il responsabile. “È stato trovato a casa sua, non abitava lontano da qui ed è stato arrestato”, conferma la direttrice del locale. Le mance rubate sono state restituite ai legittimi proprietari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri furti, è ora in stato di arresto. “Speriamo che non torni all’azione”, conclude Anna Rughinis.