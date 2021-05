Paolo di Flumini: “Venti pavoni nel rione, fanno chiasso la notte e graffiano le auto”

La denuncia di Paolo Pusceddu, residente a Stella di Mare 2: “Cercano cibo, entrano anche nei giardini: ci siamo rivolti alla Municipale, niente da fare: così è impossibile vivere”

Un problema che potrebbe far sorridere ma che per gli abitanti della zona sembra essere diventato veramente fastidioso: “In una casa di riposo c’era una coppia di pavoni che vivevano in libertà. Nel corso degli anni hanno nidificato e adesso sono circa 20 o forse anche 30 pavoni che girano nel quartiere, creando, a gruppetti di 6-7 esemplari, non pochi problemi.

I pavoni saltano, entrano nei giardini, salgono sulle macchine e le graffiano, li ritroviamo anche nei balconi e sui tetti e lasciano i loro escrementi maleodoranti.

Ma il problema, forse più fastidioso, è che emettono un fastidioso urlo, soprattutto la mattina.

Una sorta di schiamazzo e la gente è un po’ esasperata. Abbiamo inviato email ai vigili, all’amministrazione comunale. È stata contattata anche la LIPU Sardegna e si sono resi disponibili a cercare dei privati per accogliere i pavoni ma attualmente sono ancora tutti qui”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU