Palazzi pericolanti in via Dettori a Cagliari, Truzzu: “Situazione preoccupante”

“Situazione preoccupante: prima la messa in sicurezza e poi gli interventi”. Il sindaco Paolo truzzu fa il punto in consiglio comunale sulla situazione di via Dettori, dove alcune palazzine sono state sgomberate per il rischio di crolli.

“Siamo intervenuti dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno segnalato al presenza di crepe importanti all’interno di alcune palazzine da piazzetta Aramu sino a piazza Savoia”, ha spiegato il primo cittadino, “così gli edifici sono stati sgomberati per motivi di sicurezza, ma la situazione è andata avanti in peggioramento. Lunedì mattina Abbanoa ha permesso di individuare una perdita d’acqua ipotizzata come possibile causa del dissesto: così l’acqua è stata chiusa e lo spazio è stato isolato. I Vigili”, aggiunge, “hanno chiesto che venga messa in sicurezza l’area e ora serve un intervento di sistemazione di impalcatura delle palazzine con un sistema di contrappeso. Questo perché le lesioni sono in entrambi i lati della strada: un fatto preoccupante. Abbiamo impedito l’accesso a chiunque. Intanto abbiamo dato mandato per la messa in sicurezza nel più breve tempo possibile, la ditta è già stata individuata. Non è semplice intervenire”, conclude, “perché qualsiasi scavo del sottosuolo deve prevedere la messa in sicurezza dell’area, che al momento non c’è”.