“Si invita chi risiede nelle zone costiere a evitare qualsiasi spostamento non necessario”.

È il sindaco Beniamino Garau che aggiorna riguarda quanto accaduto in queste ore: “Nel corso della notte e alle prime luci dell’alba la situazione rimane critica.

È previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni del mare, con un aumento dell’intensità e della forza del moto ondoso, che continua a interessare la costa e alcune strade delle lottizzazioni di Picciau, Maddalena e Frutti D’Oro.

Sul posto sono operativi gli agenti della Polizia Locale, i Barracelli e la Protezione Civile, impegnati nel monitoraggio costante e pronti a fornire assistenza alla popolazione.

Per necessità o segnalazioni, rivolgersi direttamente al personale presente sul territorio”.