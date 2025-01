Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Gavardo, in provincia di Brescia. Un uomo di 46 anni e il suo bimbo di 8 sono stati investiti da un Mercedes mentre stavano attraversando la strada. Stando alle prime informazioni, la donna al volante non avrebbe fatto in tempo a frenare, a causa del buio e della pioggia. Il 46enne avrebbe cercato di proteggere il bimbo mettendosi davanti a lui e ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. Si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civile di Brescia. Solo qualche lieve livido per il piccolo, che è stato visitato nel reparto di pediatria dello stesso ospedale. Sull’incidente indaga la polizia locale.