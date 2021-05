Ottimi numeri per il canile di via Po a Cagliari: in un anno e mezzo adottati 180 cani

di Manuela Scalas

“La rinascita del canile comunale di via Po’ a Cagliari, grazie all’operato dell’Assessora comunale di Cagliari delle Politiche per il benessere degli Animali Paola Piroddi. Ospite a Radio Zampetta Sarda l’assessora lancia un appello per l’adozione di un cagnolino ospite del canile di nome Frodo.”

Paola Piroddi Assessora comunale di Cagliari per il benessere degli animali ha presentato una piacevole panoramica su come il canile comunale di via Po’ a Cagliari sia diventato una struttura operativa a tutti gli effetti dall’inizio della sua nomina da luglio 2019. Nel periodo antecedente il canile comunale ospitava circa 150 cani e altrettanti al Dog Hotel per carenza di spazio, oggi grazie a una nuova sinergia pilotata dall’Assessora il canile ospita 105 cani effetto di un risultato eccellente per le adozioni che nell’arco di 1 anno e mezzo ha visto sistemare 180 cani. Oggi la struttura di via Po’ vanta la veterinaria Gianna Coppa che svolge con estrema professionalità e amore il suo operato, un veterinario esterno convenzionato che si occupa delle sterilizzazioni dei gatti e un veterinario che sostituisce la Dott.ssa Coppa durante festivi e ferie.

Altre figure operative di estrema importanza sono articolate da un funzionario amministrativo, un educatore cinofilo che si occupa dell’aspetto comportamentale del cane, due operatori di canile che consente agli ospiti di fare attività di sgambamento tutti i giorni.

Altra attività quotidiana di primaria importanza è l’ igienizzazione dei box e infine non per minore importanza il servizio di toelettatura, attività essenziale per il benessere degli ospiti. Un altro successo di questa amministrazione comunale è la designazione di una nuova figura, quella del garante degli animali che il comune di Cagliari aveva già approvato nel 2013, nel quale ha previsto l’istituzione di un ufficio che non è stato mai riempito.

Con la delibera dello scorso gennaio è stata istituita la figura del garante che andrà a riempire questo ufficio, il 30 aprile è scaduta la manifestazione di interesse, a giorni ci sarà la designazione di questa nuova importantissima figura che sarà di supporto per l’amministrazione.

La Dott.ssa Piroddi invita all’adozione di un cane presso il canile illustrando l’iter da seguire; bisogna entrare nel sito dell’amministrazione comunale e digitare “Adotta un cane a Cagliari” dove ci sono pubblicate tutte le schede dettagliate dei 60 cani che possono essere adottati fornendo una prima conoscenza degli ospiti. Successivamente ci sarà un colloquio preliminare con l’educatore cinofilo che consentirà di individuare l’adozione del cagnolino più adatto.

Infine l’ Assessora Piroddi lancia l’appello di un’ adozione del cuore per un ospite del canile di nome Frodo.

Frodo è un meticcio di taglia media di 8 anni. E’ uno dei veterani del canile, presente nella struttura dal 2013 e mai proposto in adozione a causa del suo carattere irritabile e della sua scarsa tolleranza al contatto fisico. Frodo in questi ultimi sei mesi è cambiato moltissimo, ha imparato a fidarsi degli operatori, si fa accarezzare e spazzolare volentieri mentre tollera ancora poco le manipolazioni delle visite veterinarie. Frodo è un vecchietto tranquillo, capace di legarsi moltissimo alle persone con cui entra in relazione e dalle quali richiede attenzioni e carezze continue. Frodo apprezza le passeggiate nelle aree verdi e tollera anche quelle in città in zone non troppo trafficate, la presenza di molte auto lo metterebbe a disagio senza tuttavia scatenare reazioni di panico. Frodo adora stare sdraiato al sole a sorvegliare il territorio circostante, è goloso e agli altri cani riserva un atteggiamento riservato. Frodo non accetta invasioni da parte dei compagni di box nel suo luogo di riposo o in prossimità della sua ciotola, che occasionalmente ha difeso anche dagli operatori della struttura. Frodo cerca una adozione consapevole con una o più persone adulte, residenti in un contesto rurale o in prima periferia dove trascorrere placidamente la sua vecchiaia. Frodo si cede in adozione solo previo percorso di affiancamento, gli atteggiamenti impositivi da parte delle persone o le manipolazioni inappropriate potrebbero scatenare una sua risposta di tipo aggressivo, ma se si interagisce in modo corretto con lui, conquistando la sua fiducia progressivamente può essere un fantastico cane da compagnia, affettuoso e protettivo con i membri della sua famiglia umana. Frodo si cede in adozione con microchip già inserito, in regola con le vaccinazioni e sterilizzato.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it