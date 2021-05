Ospedali sempre più vuoti e crollo dei contagi, così la Sardegna riconquista la zona bianca

Un mese fa: 303 nuovi casi su 3462 test, 375 persone ricoverate nei reparti standard dei Covid hoapital e 55 in terapia intensiva. Trenta giorni più tardi: 42 casi di 3184 test, 186 ricoveri standard e 35 in intensiva. Sono numeri da zona bianca quelli della Sardegna, che dal 31 maggio vedrà cadere tutti i divieti, incluso il coprifuoco. Lo certificano i numeri, le cinque settimane tra zona rossa e arancione hanno sfiancato l’economia sarda ma, contemporaneamente, hanno consentito di abbattere la circolazione del virus. E allora, tra 8 giorni e mezzo, l’Isola tornerà bianca. È stata la prima a finirci, due mesi e mezzo fa, sarà tra le prime regioni a tornarci. Gli ospedali sono sempre più vuoti, l’Rt è a 0,61 e i contagi per centomila abitanti sono 26,5. La soglia dei cinquanta, tetto massimo per ottenere il bianco, è bella distante. Riaprirà tutto, tra poco più di una settimana, con la Sardegna che si fa trovare pronta per l’inizio della stagione estiva.

È c’è anche una maxi accelerata sui vaccini, anche ai fragili. L’ha già ricordato il presidente della Regione Christian Solinas: “Sul sistema di Poste Italiane, in meno di una settimana dall’attivazione nell’Isola, sono state oltre 200mila le prenotazioni, di cui 21mila da parte di cittadini che rientrano nella categoria dei fragili”.