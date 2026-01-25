Casa per gli amanti dell’urbex, tante storie circondano l’ex nosocomio: voci provenienti dal piano più basso, rumori inquietanti ma nessun luogo abbandonato non è tale se non nasconde trame inquietanti, narrate da chi giura di averle vissute realmente.

“Geometrie dell’Abbandono” si chiama il reportage prodotto da Roberto Melis, lettore di Casteddu Online, “le architetture razionaliste dell’ex sanatorio di Cagliari, un tempo dimora di speranze e cure, riaffiorano dalle nebbie del tempo come spettri di un glorioso passato.

In questo reportage, gli spazi vuoti e le geometrie austere del Marino diventano protagonisti di un dialogo silenzioso tra l’opera umana e l’inesorabile scorrere degli elementi, rivelando la bellezza melanconica della decadenza”.