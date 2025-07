Dopo anni di attesa e immobilismo, l’ARNAS G. Brotzu annuncia un importante traguardo, atteso da tempo dal personale sanitario del comparto e della dirigenza: saranno finalmente liquidate le risorse perequative relative agli anni 2023 e 2024. Un risultato reso possibile grazie all’intenso lavoro portato avanti negli ultimi tre mesi dalla nuova Direzione aziendale, che ha consentito di superare una situazione di stallo ormai cronica. Nello specifico: ∙nel mese di luglio saranno liquidate le DEP per tutto il personale del comparto; ∙nel mese di agosto sarà corrisposta la perequazione retributiva per l’anno 2023; ∙nel mese di settembre sarà liquidata la perequazione relativa al 2024. Ma non si tratta dell’unico segnale di cambiamento. Una novità rilevante riguarda anche i dirigenti sanitari, che da anni attendono il riconoscimento degli incarichi previsti dal contratto. Un’ingiustizia protratta nel tempo che ora viene finalmente sanata: tra settembre e ottobre 2025 saranno riconosciuti, assegnati e liquidati gli incarichi dirigenziali, dando concreta attuazione a un diritto fino a oggi disatteso. Si tratta di un passo fondamentale verso una maggiore equità e valorizzazione del lavoro di chi, con impegno e competenza, garantisce ogni giorno l’eccellenza dei servizi sanitari dell’Azienda. Un atto di giustizia che premia merito, responsabilità e professionalità, restituendo dignità ai contratti e motivazione al personale. ​ A esprimere soddisfazione è il Commissario Straordinario, dott. Maurizio Marcias:“Fin dal mio insediamento, in piena sintonia con la Presidente della Regione e con l’Assessore alla Sanità, ho ritenuto prioritario dare un segnale forte e concreto al personale dell’ARNAS. Parliamo di professionisti che, con grande senso del dovere, garantiscono quotidianamente cure e assistenza ai cittadini. Sono loro la vera forza della nostra Azienda. I nostri oltre tremila dipendenti”