Da qualche settimana, qualcosa non tornava nei conti di un’azienda agricola operante nel settore zootecnico in località Ortacesus. Taniche di latte ovino che sparivano misteriosamente, piccoli ammanchi apparentemente casuali ma che, col passare dei giorni, hanno iniziato a disegnare un quadro ben più allarmante. Il titolare, esasperato da una situazione che rischiava di compromettere la regolare gestione della produzione, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Senorbì, confidando in una soluzione definitiva al problema.

Raccolta la segnalazione e strutturato un servizio mirato, nella serata di ieri i militari, supportati dai colleghi della Stazione di Donori, si sono appostati all’uscita dell’azienda, attendendo la fine del turno lavorativo. Intorno alle ore 20:00, il loro sguardo si è concentrato su un dipendente che stava lasciando lo stabilimento con il proprio veicolo. L’uomo, un 45enne originario di Gesico e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo: all’apertura del bagagliaio, i sospetti hanno trovato conferma.

All’interno del mezzo sono state rinvenute alcune taniche piene di latte ovino e tre agnelli marchiati con le etichette identificative dell’azienda. Un tentativo di sottrazione grave per l’azienda, che ha portato alla denuncia in stato di libertà del soggetto per tentato furto aggravato.

La refurtiva, dal valore complessivo stimato in circa 400 euro, è stata immediatamente restituita alla legittima proprietà, mentre gli atti dell’intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, che valuterà ora la posizione dell’uomo e le eventuali ulteriori responsabilità.