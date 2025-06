Un format televisivo di enorme successo quello messo in campo dove pietanze e trucchi culinari sono i veri protagonisti della strasmissione. Tra qualche giorno i conduttori sbarcheranno nella città del sole per due giornate di riprese che andranno in onda la prossima stagione. Per l’occasione la giunta di Massimo Zedda ha deliberato che la produzione Endemol Shine Italy S.p.A. ottenga una riduzione del

canone, nella misura del 95%, della tariffa ordinaria del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale per tutta la durata delle riprese della puntata della trasmissione televisiva Masterchef 15.