Orrore in ospedale a Cecina, in provincia di Livorno. Una coppia ha portato il figlio appena nato chiuso in sacchetto al pronto soccorso. Come riferito da Il Tirreno, la donna avrebbe partorito in casa e ha raccontato ai medici di non essersi accorta della gravidanza. I sanitari hanno provato in ogni modo a rianimare il piccolo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Livorno che indaga sulla tragedia ha disposto l’autopsia sul corpicino del piccolo per chiarire le cause del decesso.