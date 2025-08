Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna e dei figli di lei: la polizia di Oristano ha arrestato un uomo di 36 anni, di origini campane ma residente nella provincia. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione della procura di Oristano, al termine di una complessa attività d’indagine condotta dalla seconda sezione della squadra mobile. Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi a carico dell’uomo, ritenuto responsabile di anni di vessazioni fisiche e psicologiche, durante i quali avrebbe costretto la compagna a rapporti sessuali anche con modalità violente, e maltrattato verbalmente e fisicamente i figli della donna, avuti da una precedente relazione. La vicenda è emersa dopo l’ennesimo episodio di violenza: la vittima è riuscita a fuggire portando con sé i bambini, tra cui uno con disabilità, e a rifugiarsi in questura. A supportarla anche un’amica, a conoscenza della drammatica situazione familiare. La donna, che risiede in Lombardia, ha deciso di lasciare l’isola con i figli subito dopo la denuncia. L’uomo arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.