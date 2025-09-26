Momenti di paura a Elmas, dove una donna di 63 anni è stata aggredita dall’ex compagno all’interno della propria abitazione. L’uomo, un operaio di 54 anni residente a Uta e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione, al culmine di una lite per futili motivi l’uomo avrebbe afferrato la donna per il collo e poi colpito un suo polso con un coltello da cucina, prima di darsi alla fuga. Le immediate ricerche dei militari hanno permesso di rintracciarlo poco dopo nelle vicinanze.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in pochi giorni. In seguito, la donna ha raccontato ai Carabinieri di essere stata vittima per anni di minacce, ingiurie e percosse.

Alla luce delle sue dichiarazioni, sono state attivate le misure previste dal Codice Rosso a sua tutela. L’aggressore, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere portate avanti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri.