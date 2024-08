Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Orosei, un anziano era morto in casa da giorni e nessuno l’ha cercato: sos solitudine nei paesi sardi. Si chiamava Cosimo Mele, aveva 76 anni, forse un malore la causa della sua morte: nessuno era andato a trovarlo o a cercarlo, sono stati i carabinieri a ritrovare il suo cadavere allarmati dal brutto odore segnalato dai vicini di casa. Una vicenda purtroppo non isolata, che ripropone il temae il problema della solitudine in tanti paesi della Sardegna, dove il dramma dello spopolamento porta anche a situazioni estreme come questa.