Monopattini selvaggi nel Cagliaritano, rischio incidenti altissimo: viaggiano persino sulla ex 131, direzione Sestu

Monopattini selvaggi nel Cagliaritano, rischio incidenti altissimo: viaggiano persino sulla ex 131. Nell’inchiesta di oggi su Casteddu Online sulla pericolosità dei monopattini e sulla mancanza di regole e di requisiti in attesa del nuovo codice della strada, ecco un esempio clamoroso fotografato ieri a fine mattinata da un nostro lettore: un guidatore viaggia in direzione Sestu sulla ex 131, fortunatamente di giorno, in barba alle regole che ne consentirebbero l’uso solo nei centri urbani. La dimostrazione che in monopattino, nella quasi totale assenza di controlli, si può viaggiare senza patente, senza targa, senza assicurazione, senza regole, con il rischio incidente sempre dietro l’angolo. Spesso addirittura contromano in strada o nelle piste ciclabili, molto spesso anche nei marciapiedi di Cagliari dove i pedoni vengono colpiti o sfiorati, molto spesso persino derisi.