Prosegue l’ondata di atti vandalici ai danni delle automobili parcheggiate nelle strade di Cagliari. Nelle ultime settimane, le segnalazioni si moltiplicano e il fenomeno sta diventando sempre più preoccupante. I malviventi agiscono soprattutto di notte: rompono i finestrini, rovistano all’interno dei veicoli nel tentativo di rubare qualcosa, a volte riuscendoci, altre volte senza trovare nulla. L’ultima testimonianza è arrivata a Casteddu Online da una cittadina, che ha raccontato l’episodio subito nella giornata di domenica 2 giugno. “È successo purtroppo pure alla mia auto parcheggiata lungo via Is Mirrionis – spiega – che ieri mattina, domenica 2 giugno, alle ore 9, ho ritrovato con il finestrino posteriore rotto e completamente a soqquadro all’interno. La macchina è stata messa sotto sopra e, non trovando nulla, hanno lasciato tutto così, senza prendere nulla dall’interno. Ho fatto regolare denuncia ai carabinieri, ma temo che sia stato l’ennesimo atto vandalico della città, di cui chissà se si avrà una risposta. Tutto questo è successo a due passi da Ateneika”. Un gesto che, oltre al danno materiale, alimenta un senso di insicurezza diffuso. In molti chiedono maggiori controlli nelle ore notturne e un intervento deciso da parte delle istituzioni per fermare una situazione ormai fuori controllo.