Ora è ufficiale, annuncio dei rossoblù: Viola resta al Cagliari per un altro anno

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un nuovo accordo con Nicolas Viola: il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione.

In Sardegna dall’estate 2022, il fantasista classe ’89 ha messo da subito al servizio della squadra tutta la sua esperienza e qualità. Alla sua prima gara ufficiale con il Cagliari, in Coppa Italia contro il Perugia, si è presentato ai tifosi rossoblù realizzando su punizione il gol vittoria: una pennellata dai 20 metri, una magia, per il 3-2 finale. Leader in campo e fuori, punto di riferimento per lo spogliatoio, ha dato il suo importante contributo alla conquista della Serie A, facendosi trovare sempre pronto ogni qualvolta chiamato in causa.

È stato tra gli indiscussi protagonisti della stagione appena trascorsa: tra campionato e Coppa Italia ha collezionato 28 gare, con 6 reti e 3 assist. Talento, estro, saggezza tattica, gol pesanti come quelli realizzati all’Unipol Domus contro il Genoa e l’Atalanta, decisivi per i 3 punti, o ancora la rete del 2-2 a Milano contro l’Inter.

Piedi ispirati, testa e cuore: il Cagliari e Viola vanno avanti insieme.