Operaio morto a Cagliari, Salvini: “Cinquantenne come me, inaccettabile che capitino ancora fatti simili”

Matteo Salvini a Cagliari nel giorno in cui, al porto canale, si consuma l’ennesima tragedia sul lavoro. Raffaele Massa, 50enne di Quartu, è rimasto schiacciato tra due rimorchi nell’area Grendi: “Aveva la mia stessa età, è inaccettabile che nel 2024 possano ancora capitare fatti simili”, ha detto il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, in apertura dell’evento “L’Italia dei sì”. “Osserviamo un minuto di silenzio per lui e per Gigi Riva, il mito che ci ha lasciato pochi giorni fa”.

Tutti in piedi per il minuto di cordoglio. Presenti in sala, tra gli altri, anche il presidente Christian Solinas e il candidato alla Regione del centrodestra Paolo Truzzu.