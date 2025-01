Tragedia sul lavoro a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Un operaio di 26 anni, Maicol Affatato, è morto nella serata di ieri cadendo in un capannone della zona industriale del paese. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ceduto di una parte del tetto dello stabile, provocando la caduta del 26enne. Un volo di circa 10 metri che è risultato fatale per il giovanissimo operaio. Inulti, purtroppo, i soccorsi del Suem 118. I carabinieri e gli operatori dell’ispettorato del lavoro si stanno occupano di tutti i rilievi del caso per ricostruire l’incidente e soprattutto verificare se le norme di sicurezza lavorative degli operai dell’azienda sono rispettate. Sulla vicenda indaga la Procura di Castrovillari.