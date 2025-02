Una svolta attesa da anni per i tanti cittadini che, ogni giorno, a piedi o in macchina dovevano fare i conti con i pericoli causati da difformità anche di notevole portata. Buche profonde, insidiose per gli amanti delle due ruote, snervanti per gli automobilisti che avevano imparato a guidare a zigzag: per qualche settimana si dovranno solo sopportare i disagi dei cantieri aperti, che ricompenseranno con un manto stradale scintillante. Poco meno di 1 milione di euro di risorse, in parte ottenute dalla RAS – Regione Autonoma della Sardegna e per 2/3 dal bilancio comunale sono i fondi necessari per le 20 arterie scelte dai tecnici, “resteranno ancora tante strade su cui intervenire. Faremo anche su queste progetti e appalti per la loro sistemazione” ha spiegato il sindaco Gabriele Littera. “Per la situazione che abbiamo trovato è un passo avanti molto significativo sia sulle strade più trafficate ma anche su numerose strade del centro e di quartiere che erano parecchio malmesse e pericolose.

I lavori andranno avanti ancora per alcune settimane fino a completare il budget.

Stiamo facendo il possibile per ricomprendere nelle numerose strade che presentano qualche buca degli interventi puntuali senza necessità di rifare completamente la strada. Terminata questa fase sarà anche ridisegnata tutta la segnaletica a terra”.