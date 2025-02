In questo breve articolo Fabrizio e Claudio delle Onoranze Sorrentino ed Erminio Pani Gruppo Sorrentino ci danno una interpretazione più approfondita delle fasi emotive che si attraversano durante la perdita di una persona cara o addirittura nella perdita del proprio animale domestico.

“Il lutto è un momento in cui è necessario permettersi di essere vulnerabili, di piangere, di esprimere la propria sofferenza”.

Grazie al nostro servizio gratuito di ” Elaborazione del Lutto” offriamo ai nostri clienti un supporto con nostro team di psicologhe.

Conosciamo meglio le 5 fasi del lutto

1. Negazione, che spesso costituisce la prima reazione alla notizia della morte del congiunto. È una risposta di difesa che ci protegge dal dolore immediato. In questa fase, la persona può avere difficoltà a credere che la perdita sia reale;

2. Rabbia, che può essere diretta verso sé stessi, verso il defunto, verso gli altri o verso il destino. È una fase in cui si cerca un capro espiatorio per trovare un responsabile del proprio dolore;

3. Contrattazione, fase in cui la persona può cercare di negoziare con un potere superiore, nella speranza di riportare indietro la persona amata. Questo può manifestarsi attraverso pensieri come “Se solo avessi fatto qualcosa di diverso…”.

4. Depressione, che nasce dalla consapevolezza della perdita con cui si spalancano le porte a una profonda tristezza. La persona può sentirsi sopraffatta dal dolore, dall’angoscia e dalla sensazione di vuoto. È una fase in cui si comincia a realizzare l’entità della perdita;

5. Accettazione, l’ultima fase. Essa non sta a significare che il dolore sia scomparso, ma che la persona ha trovato un modo per convivere con la perdita. È un momento in cui si comincia a guardare avanti, pur mantenendo vivo il ricordo del defunto.

È importante sottolineare che queste fasi non sono lineari e che una persona può passare attraverso di esse in ordine diverso o addirittura riviverle più volte.