Omicidio Marco Mameli, la fidanzata su Instagram: “Troppo silenzio, troppa omertà, lui non tornerà più”. Parla sui social Cristina Amadori, la fidanzata del ragazzo ucciso nella festa di Carnevale di Barisardo, a poche ore dall’arresto del presunto omicida: “Marco merita che la sua storia non venga dimenticata. Dopo mesi di silenzio e attesa è stato fatto un piccolo passo avanti. Ma questo non cancella il dolore. Non placa l’angoscia. Serve solo a ricordarci, con ancora più forza, che Marco non tornerà. Intorno a ciò che è successo ci sono stati troppi silenzi. Troppa omertà. Troppa paura. Non possiamo permettere che si continui ad ammazzare senza un motivo, senza giustizia”.