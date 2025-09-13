Cagliari-Parma 1-0, proteste alla Unipol Domus: file lentissime, alle 15,18 in tanti ancora fuori dalla curva Sud. Decide all’intervallo un gol di testa di Mina, meravigliose tre parate fondamentali di Caprile. In tanti non hanno visto la partita dall’inizio, fioccano le proteste dei tifosi: “Allucinante così”. la foto è stata pubblicata sul noto gruppo Fb “Il Cagliari siamo noi”: tifosi in ritardo o controlli alla moviola? Comunque la squadra rossoblù dopo avere sofferto nei primi 20 minuti è passata in vantaggio con Mina, che prima era stato protagonista di una leggerezza clamorosa in difesa che aveva portato il Parma a tirare due volte con un Caprile prodigioso.