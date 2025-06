Assume risvolti sempre più drammatici la vicenda dell’omicidio dell’87enne Romolo Baldo, trovato morto in casa a Saronno con numerose ferite d’arma da taglio. Subito è trapelato che le indagini si soffermavano in ambito familiare, e oggi è arrivata la notizia del fermo della nuora della vittima, Elena Pagani. La donna, 41 anni, stata trovata dalle forze dell’ordine con in mano un coltello che potrebbe essere l’arma del delitto. Viveva insieme al marito e al suocero nella stessa casa. È stata la stessa 41enne a chiamare il marito, che poi ha chiamato le forze dell’ordine. Non si conoscono le cause alla base del gesto, probabilmente screzi familiari che hanno esasperato la donna. Stando a quanto riportato da “La vita in diretta”, l’uomo era in procinto di festeggiare il suo compleanno la prossima domenica con tutta la famiglia.