Oltre un etto di marijuana e 13 piante di cannabis in casa: nei guai disoccupato a Selargius

E’ finito agli arresti domiciliari per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, questo pomeriggio, un giovane a Selargius. I militari della stazione locale, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso di 130 grammi di marijuana, 13 piante di cannabis indica dell’altezza di oltre un metro, 700 euro in contanti e materiale per la coltivazione e il confezionamento. Così il 31enne G.F., disoccupato del posto, è stato arrestato. Domani l’udienza per direttissima.