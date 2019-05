Cagliari, dopo 75 anni la statua di Santa Rita torna a Sant’Agostino: “Grazie ai 3mila euro donati dai fedeli”

Di



apertura1

Grande festa alla Marina per il ritorno del simulacro della santa venerata da secoli nel tempio di via Baylle. Nicola Ariu, collaboratore della chiesa guidata da don Fois: “È stato fondamentale il contributo economico di tanti fedeli, senza di loro non ce l’avremmo mai fatta”. Maxi processione per tutto il rione, ecco quando sarà