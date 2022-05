Oltre 1,5 kg di droga nascosti in casa: cagliaritano arrestato a Monserrato

Oggi alle 8 i Carabinieri di Monserrato, durante lo svolgimento di una perquisizione domiciliare delegata dall’A.G. per alcuni furti fatti alla catena di pizzerie “Su Stampu”, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cagliaritano di 38 anni, noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in casa con 1,5 kg di marijuana confezionata in buste termo sigillate, oltre a 985 grammi di hashish e un bilancino di precisione. L’arrestato, al termine della redazione dei verbali descrittivi dell’accaduto, è stato trasferito presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo. I militari si sono messi alla ricerca della refurtiva e hanno invece trovato un grosso quantitativo di stupefacenti.