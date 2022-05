Cagliari, la sorpresa a Sant’Elia: il ministro Franceschini fa shopping al mercatino

Sorpresa a Sant’Elia. Il ministro della Cultura Dario Franceschini in giro per il mercatino Cuore tra espositori, hobbysti e ambulanti cagliaritani. L’esponente del governo Draghi si è trattenuto un’oretta, senza scorta e accompagnato dalla propria segretaria. E non ha rinunciato a portarsi a casa qualche oggetto antico

“Non so perché si trovasse qui a Cagliari”, ha dichiarato Marco Medda, presidente di Confesercenti della provincia di Cagliari, “so solo che ha acquistato 5 sedie per il suo entourage, ma ha esplorato tutto il mercatino, soffermandosi con particolare attenzione sulle zone dell’antiquariato. Nessuno l’ha disturbato, ha fatto al massimo qualche selfie. Gli ho raccontato la storia di questo mercatino e gli ho parlato delle 21 nazionalità presenti ed è rimasto favorevolmente colpito. Noi proprio non ce l’aspettavamo. Ma per noi questa visita è molto importante che conferma la tranquillità del posto e il fatto che quella di Sant’Elia sia stata una scelta vincente”.

Proprio ieri il ministro Franceschini ha annunciato la scoperta, da parte della Sovrintendenza archeologica cagliaritana, di due nuovo Giganti nel sottosuolo di Mont’e Prama.