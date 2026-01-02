Nella mattinata di oggi, a Olbia, dopo la segnalazione di un cittadino al Numero Unico di Emergenza 112, i carabinieri sono intervenuti presso un’area periferica del centro abitato dove è stato rinvenuto, lungo il margine della carreggiata, un ordigno esplosivo.

I militari hanno accertato che si trattava con ogni probabilità di un residuo di Capodanno, riconducibile a un artificio pirotecnico illegale del tipo “bomba carta”, già acceso e parzialmente combusto, ma non esploso. Una condizione particolarmente insidiosa e rischiosa, in quanto l’ordigno, pur apparentemente inattivo, avrebbe potuto detonare in qualsiasi momento.

Considerata la situazione di grave pericolo, è stato richiesto l’intervento degli artificieri dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno messo in sicurezza l’area e proceduto al brillamento controllato dell’ordigno, eliminando ogni rischio per l’incolumità pubblica.

L’episodio conferma l’importanza delle attività di prevenzione e informazione svolte dall’Arma sul territorio in relazione ai gravi rischi connessi all’uso di artifici pirotecnici illegali, che possono risultare estremamente pericolosi anche a distanza di tempo dall’accensione.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a non toccare mai materiali sospetti e a segnalare tempestivamente situazioni analoghe al 112 NUE, consentendo l’intervento di personale specializzato a tutela della sicurezza collettiva.