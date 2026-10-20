Grande delusione tra gli appassionati nell’appuntamento condotto dal direttore Jacopo Norfo, con i commenti di Giuseppe Tamponi e le pagelle del piccione Spillonco.

Tifosi rossoblu molto critici per la prestazione offerta dalla squadra, soprattutto nel secondo tempo e per le scelte iniziali del tecnico, che schiera un secondo attaccante, stravolgendo gli equilibri raggiunti dalla squadra nelle prime sei giornate del campionato; con numerosi interventi che hanno analizzato l’andamento della partita e l’atteggiamento tenuto dalla squadra all’inizio della ripresa, che ha consentito ai brianzoli di raddoppiare il vantaggio con Varela e di dominare tutta la seconda frazione di gioco.

Dopo il commento della partita effettuato da Giuseppe Tamponi, interviene in diretta Claudio Grosso, che fornisce la sua analisi della gara sottolineando come “si è voluto stravolgere troppo con il cambio di modulo” e che “ci sia stata anche presunzione”. Prosegue riferendo di come la tifoseria rossoblu sia stata molto presente sugli spalti, non solo nel settore riservato agli ospiti, ma anche in altre parti dello stadio; intervengono anche altri tifosi che si trovavano insieme a Claudio, tra cui Mattia, che parla apertamente di un “Cagliari che non è sceso in campo con l’atteggiamento giusto, sopratutto nel secondo tempo”.

E’ la volta, poi, di Gianni da Firenze, che riferisce di “una squadra orrenda, messa male in campo, sulle gambe”; si chiede anche il perché Pisacane abbia proceduto al cambio modulo dopo le belle prestazioni fornite dai suoi giocatori nelle prime sei giornate; per la prossima gara casalinga con il Bologna si aspetta “una formazione con un attaccante e due angeli custodi dietro, un centrocampo a tre ed una difesa a quattro”.

Successivamente, interviene Ruggero Ruggieri, che dichiara con decisione che “il cambio modulo sia stato incomprensibile, che l’allenatore abbia dimostrato molta presunzione ed arroganza nel farlo, stravolgendo l’assetto della squadra”; riferendosi poi alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa ed in particolare a quella relativa allo “scempio fatto dalla squadra”, ritiene invece che “il vero scempio lo abbia fatto proprio lui”. Prosegue dicendo che “il tecnico dovrebbe guardarsi allo specchio, aveva costruito una difesa fortissima, protetta dal centrocampo e poi con le sue scelte ha causato la prestazione disastrosa della squadra”.

Segue l’intervento di Carla Madeddu dall’isola d’Elba, che ritiene che la gara disputata a Monza le ha ricordato molto da vicino quella persa malamente nella scorsa stagione a Pisa; dichiara, altresì, che con il tecnico rossoblu presente in panchina probabilmente la squadra avrebbe anche perso, limitando però il passivo, magari rimanendo entro il due a zero; è convinta, inoltre, che lo shock subito a Monza potrebbe in qualche modo fare bene ai giocatori in vista della gara con il Bologna di sabato prossimo.

Interviene in diretta anche Gianni Rombi, che analizza l’andamento della gara, dichiarando tra l’altro che “Winks, tanto elogiato fino all’ultima partita disputata, con i brianzoli invece è stato inesistente”, che Mendy e N’Zola si sono mangiati letteralmente due reti davanti al portiere avversario, che Maldini è stato molto “leggero, in occasione del contrasto che ha dato il là all’azione del primo gol del Monza; prosegue riferendo che “si è scelta la strada peggiore per perdere” ed ancora “che il Cagliari è stato troppo brutto per essere vero”.

Ritiene infine che il “Gallo Belotti sia stato lasciato andare via con troppa leggerezza, mentre attualmente, anche se in serie B, sta segnando spesso”.

E’ la volta infine di Marco Cocco da Parigi, che dichiara “di essere stato fiducioso sul possibile risultato positivo della trasferta brianzola del Cagliari, che magari poteva anche regalare una vittoria ai tifosi” e che nel primo tempo tutto sommato la squadra non era dispiaciuta; mentre nel secondo tempo la squadra è stata irriconoscibile, con un gioco lento ed un atteggiamento presuntuoso; mostra anche molte perplessità sul fatto che Pisacane abbia svelato in anticipo le proprie carte nella conferenza stampa pre-gara, dichiarando che avrebbe giocato con due punte di ruolo. Si augura infine un pronto riscatto con il Bologna.

Ancora una volta “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere senza censure ed in modo assolutamente libero, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoblu.