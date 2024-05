Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Offerta Eccezionale: 6 Calici da Vino a €10,90 da Euromax Cagliari!

Da Euromax – Cagliari, in Viale Elmas 196, un’offerta imperdibile: 6 calici da vino a soli €10,90!

Presso Euromax troverete anche altre fantastiche offerte per la vostra casa, il giardinaggio, la ferramenta e gli animali domestici. Un megastore che vanta prezzi super convenienti per soddisfare ogni esigenza.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica e visitate Euromax Cagliari per approfittare di queste incredibili offerte!

Per ulteriori informazioni, recatevi direttamente in negozio in Viale Elmas 196 e scoprite tutti i vantaggi che Euromax ha riservato per voi.